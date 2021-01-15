В Министерстве иностранных дел России заявили о начале внутригосударственных мер по выходу страны из Договора об открытом небе. По данным ведомства, это сделали вслед за выходом США из этого договора осенью 2020 года.

В МИД России заявили, что представители США сделали это "под надуманным предлогом" и такими действиями нарушили баланс интересов других государств-участников. Соответствующее заявление разместили на сайте МИД России.

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В сообщении указано, что такой поступок США также нанес ущерб действию договора и подорвал его роль "как инструмента укрепления доверия и безопасности".

Обратите внимание! США 22 ноября 2020 года официально вышли из Договора об открытом небе. В Вашингтоне отметили, что произошло это из-за невыполнения Россией своих обязательств в рамках договора. Подробнее об этом – читайте здесь.

В ведомстве заявили, что Россия выдвинула определенные предложения для сохранения действия договора на новых условиях, однако их не поддержали в США. Несмотря на это, МИД России сообщило о начале действий для выхода страны из договора.

После их завершения соответствующее сообщение будет отправлено депозитариям,

– говорится в заявлении.

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