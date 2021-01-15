В России заявили о начале выхода из Договора об открытом небе: причина
В Министерстве иностранных дел России заявили о начале внутригосударственных мер по выходу страны из Договора об открытом небе. По данным ведомства, это сделали вслед за выходом США из этого договора осенью 2020 года.
В МИД России заявили, что представители США сделали это "под надуманным предлогом" и такими действиями нарушили баланс интересов других государств-участников. Соответствующее заявление разместили на сайте МИД России.
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В сообщении указано, что такой поступок США также нанес ущерб действию договора и подорвал его роль "как инструмента укрепления доверия и безопасности".
В ведомстве заявили, что Россия выдвинула определенные предложения для сохранения действия договора на новых условиях, однако их не поддержали в США. Несмотря на это, МИД России сообщило о начале действий для выхода страны из договора.
После их завершения соответствующее сообщение будет отправлено депозитариям,
– говорится в заявлении.
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Договор об открытом небе: что известно
- Договор об открытом небе – это многостороннее соглашение, которое позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
- Договор заключили 24 марта 1992 года в столице Финляндии представители 23 государств-членов ОБСЕ.
- Среди подписантов были США и Россия.
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