У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про початок внутрішньодержавних заходів для виходу країни з Договору про відкрите небо. За даними відомства, це зробили вслід за виходом США з цього договору восени 2020 року.

У МЗС Росії заявили, що представники США зробили це "під надуманим приводом" й такими діями порушили баланс інтересів інших держав-учасниць. Відповідну заяву розмістили на сайті МЗС Росії.

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У повідомленні вказано, що такий вчинок США також завдав шкоди дії договору та підірвав його роль "як інструмента зміцнення довіри й безпеки".

Зверніть увагу! США 22 листопада 2020 року офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. У Вашингтоні наголосили, що сталося це через невиконання Росією своїх зобов'язань у межах договору. Детальніше про це – читайте тут.

У відомстві заявили, що Росія висунула певні пропозиції для збереження чинності договору в нових умовах, однак їх не підтримали у США. Зважаючи на це, МЗС Росії повідомило про початок дій для виходу країни з договору.

Після їхнього завершення відповідне повідомлення буде надіслане депозитаріям,

– мовиться у заяві.

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