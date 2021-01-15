У Росії заявили про початок виходу з Договору про відкрите небо: причина
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про початок внутрішньодержавних заходів для виходу країни з Договору про відкрите небо. За даними відомства, це зробили вслід за виходом США з цього договору восени 2020 року.
У МЗС Росії заявили, що представники США зробили це "під надуманим приводом" й такими діями порушили баланс інтересів інших держав-учасниць. Відповідну заяву розмістили на сайті МЗС Росії.
Читайте також Росія відклала продовження будівництва "Північного потоку-2": причина
У повідомленні вказано, що такий вчинок США також завдав шкоди дії договору та підірвав його роль "як інструмента зміцнення довіри й безпеки".
У відомстві заявили, що Росія висунула певні пропозиції для збереження чинності договору в нових умовах, однак їх не підтримали у США. Зважаючи на це, МЗС Росії повідомило про початок дій для виходу країни з договору.
Після їхнього завершення відповідне повідомлення буде надіслане депозитаріям,
– мовиться у заяві.
До теми Документи про розслідування зв'язків штабу Трампа і Росії розсекретять, – ЗМІ
Договір про відкрите небо: що відомо
- Договір про відкрите небо – це багатостороння угода, яка дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.
- Договір уклали 24 березня 1992 року у столиці Фінляндії представники 23 держав-членів ОБСЄ.
- Серед підписантів були США та Росія.
Поділитися новиною