Вторая в мире по экспорту оружия страна-агрессорка поспешно пытается выкупить у партнеров вооруженное ранее проданное вооружение.
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Кремлю не хватает двигателей
По данным СМИ, Россия ведет переговоры со своими давними клиентами, которые в течение многих лет покупали у нее самолеты, ракеты и ПВО.
Еще в апреле 2022 года российская делегация во время визита в Каир попросила президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси продать Кремлю сотню двигателей с российских вертолетов. Известно, что Сиси согласился и уже в декабре этого года начнется поставка двигателей, о которых договаривались.
Подобные разговоры Москва ведет с представителями Пакистана, Белоруссии и Бразилии. У них она также прежде всего хочет выкупить двигатели для вертолетов, утраченные российским войском в начале войны.
Кроме того, журналисты отмечают, что Кремль вынужден жертвовать доходами от продажи своего оружия для войны в Украине. Так, оружие, которое должны продать Индии и Армении, сейчас отправляют на фронт.
Китай снабжает оружие стране-агрессорке
Пентагон обнародовал отчет, в котором говорится, что Китай еще почти в начале полномасштабной войны активно оказывает России военную помощь. С марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в страну-агрессорку БПЛА и их компоненты на сумму свыше 12 миллионов долларов.
Китай также поставлял Кремлю стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение.
Еще одним спонсором российской агрессии выступает Северная Корея. Она с августа 2023 могла поставить России более миллиона артиллерийских снарядов. Кроме того, Москва могла получить от Ким Чен Ина и баллистические ракеты малой дальности.