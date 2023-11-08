Вторая в мире по экспорту оружия страна-агрессорка поспешно пытается выкупить у партнеров вооруженное ранее проданное вооружение.

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Кремлю не хватает двигателей

По данным СМИ, Россия ведет переговоры со своими давними клиентами, которые в течение многих лет покупали у нее самолеты, ракеты и ПВО.

Еще в апреле 2022 года российская делегация во время визита в Каир попросила президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси продать Кремлю сотню двигателей с российских вертолетов. Известно, что Сиси согласился и уже в декабре этого года начнется поставка двигателей, о которых договаривались.

Подобные разговоры Москва ведет с представителями Пакистана, Белоруссии и Бразилии. У них она также прежде всего хочет выкупить двигатели для вертолетов, утраченные российским войском в начале войны.

Справка : Аналитики говорят, что пик попыток выкупа Москвой своего оружия пришелся на период контрнаступления. Сейчас, когда наступление ВСУ замедлилось, оккупанты планируют перехватить инициативу на поле боя. Вероятно, надеясь усилить свои атаки за счет возвращенного вооружения.

Кроме того, журналисты отмечают, что Кремль вынужден жертвовать доходами от продажи своего оружия для войны в Украине. Так, оружие, которое должны продать Индии и Армении, сейчас отправляют на фронт.

Китай снабжает оружие стране-агрессорке

Пентагон обнародовал отчет, в котором говорится, что Китай еще почти в начале полномасштабной войны активно оказывает России военную помощь. С марта 2022-го по 2023 год китайские фирмы экспортировали в страну-агрессорку БПЛА и их компоненты на сумму свыше 12 миллионов долларов.

Китай также поставлял Кремлю стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение.

Еще одним спонсором российской агрессии выступает Северная Корея. Она с августа 2023 могла поставить России более миллиона артиллерийских снарядов. Кроме того, Москва могла получить от Ким Чен Ина и баллистические ракеты малой дальности.