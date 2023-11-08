Друга у світі за експортом зброї країна-агресорка поспішно намагається викупити у партнерів озброєння, яке раніше їм продала.

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Кремлю бракує двигунів

За даними ЗМІ, Росія веде переговори зі своїми давніми клієнтами, які протягом багатьох років купували в неї літаки, ракети і ППО.

Так, ще у квітні 2022 року російська делегація під час візиту до Каїру попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі продати Кремлю сотню двигунів з російських вертольотів. Відомо, що Сісі погодився, і вже у грудні цього року, розпочнеться поставка двигунів, про які домовлялися.

Подібні розмови Москва веде з представниками Пакистану, Білорусі та Бразилії. У них вона також насамперед хоче викупити двигуни для вертольотів, які російське військо втратило на початку війни.

Довідка: Аналітики кажуть, що пік спроб викупу Москвою своєї зброї припав на період контрнаступу. Зараз, коли наступ ЗСУ сповільнився, окупанти планують перехопити ініціативу на полі бою. Ймовірно, сподіваючись, посилити свої атаки за рахунок повернутого озброєння.

Крім того, журналісти зазначають, що Кремль вимушений жертвувати прибутками від продажу своєї зброї для війни в Україні. Так, зброю, яку мали б продати Індії та Вірменії, наразі відправляють на фронт.

Китай постачає зброю країні-агресорці

Пентагон оприлюднив звіт, в якому йдеться про те, що Китай ще майже на початку повномасштабної війни активно надає Росії військову допомогу. З березня 2022-го до 2023 року китайські фірми експортували до країни-агресорки БПЛА та їх компонентів на суму понад 12 мільйонів доларів.

Також Китай постачав Кремлю стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

Ще одним спонсором російської агресії виступає Північна Корея. Та з серпня 2023 року могла поставити Росії понад мільйон артилерійських снарядів. Крім того, Москва могла отримати від Кім Чен Ина й балістичні ракети малої дальності.