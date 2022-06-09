Россия вымазала лицо г*вном перед миром и подала пример своему протеже в ЕС
Источник:фейсбук Петра Олещука
Печальная ирония состоит в том, что Венгрия получила свое место в ЕС и НАТО не из-за каких-либо успехов в реформах или в чем-то вообще, а из-за комплекса вины Запада перед Восточной Европой.
Неоправданный аванс
За то, что бросили его в когти московского хищника после Второй мировой и молча наблюдали за тем, как Москва подавляет волю той же Венгрии в 1956 году.
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В настоящее время Венгрия помогает России уничтожать Украину / Фото Mind.ua
Прожорливость Москвы не миновала
После многочисленных призывов "не оскорблять московию" в тамошней Думе возник законопроект о "отмене признания независимости Литвы".
Короче говоря, в ответ на призывы "сохранить лицо", они снова взяли и смазали это лицо густым слоем г*вна. И еще поели этого же г*вна.
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