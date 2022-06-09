Россия вымазала лицо г*вном перед миром и подала пример своему протеже в ЕС

Печальная ирония состоит в том, что Венгрия получила свое место в ЕС и НАТО не из-за каких-либо успехов в реформах или в чем-то вообще, а из-за комплекса вины Запада перед Восточной Европой.

Неоправданный аванс

За то, что бросили его в когти московского хищника после Второй мировой и молча наблюдали за тем, как Москва подавляет волю той же Венгрии в 1956 году.

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Теперь Венгрия помогает Москве уничтожать другое государство, опираясь на членство в этих же ЕС и НАТО.



В настоящее время Венгрия помогает России уничтожать Украину / Фото Mind.ua

Прожорливость Москвы не миновала

После многочисленных призывов "не оскорблять московию" в тамошней Думе возник законопроект о "отмене признания независимости Литвы".

Короче говоря, в ответ на призывы "сохранить лицо", они снова взяли и смазали это лицо густым слоем г*вна. И еще поели этого же г*вна.

Важно – как Венгрия заблокировала транзит оружия для Украины через свою территорию: смотрите видео