Эксперт по безопасности сказал, как заставить Россию отказаться от Донбасса
- Украинские удары по российской нефтепереработке и уничтожение кораблей Черноморского флота заставляют Россию идти на компромиссы.
Украина отказывается отдавать оккупированные территории.
Россия не достигла ни одной стратегической цели с 2022 года благодаря стойкости украинских защитников и была вынуждена идти на уступки только под давлением. Каждый удар по российской нефтепереработке или кораблям заставлял Россию идти на компромиссы.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло объяснил 24 Каналу, что Украина не может отдать оккупированные территории, потому что их сдача позволит России начать новые наступательные действия вглубь Украины.
Заставляют ли украинские действия Россию идти на перемирие?
"После давления администрации США Россия не могла пойти на отказ и ничем не уступить, потому что применение американской силы, как показали события в Венесуэле, россияне боятся. Глобально они имеют преимущество лишь тогда, когда их боятся. Как только Запад нанесет им удар по зубам, как только мы бьем в самое сердце России, она начинает сыпаться", – сказал Жмайло.
В западной прессе появилась информация, что Россия может пойти на энергетическое перемирие, хотя пока это неочевидно.
После того, как Украина зашла на территорию Курской области и захватила кадыровцев и срочников, Россия впервые согласилась на обмен пленными. Когда Украина начала уничтожать корабли Черноморского флота и отгонять их в Новороссийск подводными и надводными дронами ГУР и СБУ, Россия согласилась на зерновую сделку, которую Украина фактически сама обеспечила своими силами.
России критически важно хоть что-то продемонстрировать своей аудитории – хотя бы полшага от того, с чего начиналось так называемое СВО, например, полный захват Донецкой и Луганской областей. К сожалению, американцы ведутся на это, чтобы дать России сохранить лицо. Если не дать ей это сделать, мы помним, что происходило после неудачных "маленьких победных войн" – первая и вторая чеченские кампании вызвали много возмущения в обществе, и мы помним, в каком положении была Россия в 1990 годах,
– объяснил Жмайло.
Украина имеет конкретные причины удерживать оккупированные территории – это оборонительные сооружения и пояс крепостей, а их сдача позволит России начать новые наступательные действия на простом рельефе вглубь Украины. Если Запад, особенно Вашингтон, продемонстрирует стойкость и перестанет давить на Украину, Россия будет вынуждена отступить от своих требований.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- В Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча с участием США, России и Украины по завершению войны. По информации чиновников, переговоры прошли успешно и будут продолжены.
- Аналитик Валерий Клочок отмечает, что война может быть заморожена, но условия Путина остаются неприемлемыми для Украины.
- Россия требует одностороннего вывода украинских войск, но Украина категорически отказывается.