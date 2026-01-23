Политолог Владимир Фесенко заметил 24 Каналу, что встреча в ОАЭ – это новый шаг в переговорном процессе. Впрочем не стоит ожидать скорого завершения войны, ведь оснований для этого пока нет.

Россия ведет двойную игру

Российская сторона хочет вести переговоры с позиции силы, поэтому будет настаивать на том, чтобы мирное соглашение выполнялось путем односторонних уступок Украины. Поэтому ситуация патовая, а в ближайшее время никаких договоренностей не будет.

Со стороны России – это двойная игра. Ведь Кремль демонстрирует Трампу готовность договариваться, идти на уступки и конструктивно говорить. Но для Украины позиция России остается неизменной. Более того, Владимир Путин постоянно апеллирует к договоренностям в Анкоридже, при этом не разрывает их содержание.

Обратите внимание! Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года. Это стало первым публичным мероприятием такого уровня для российского диктатора с начала войны. Обе стороны назвали переговоры продуктивными, а Путин цинично пообещал "работать над безопасностью Украины".

"Россияне всегда ссылаются на встречу в Анкоридже, что наталкивает на мысли, что там удалось согласовать определенный компромисс. Но он должен быть на условиях России, а на это не соглашается Украина. Поэтому ситуация патовая", – подчеркнул политолог.

Почему переговоры с Россией важны для Украины?

Встреча в ОАЭ является новым этапом переговорного процесса. Прежде всего причина в том, что раньше не было прямых переговоров в трехстороннем формате. США работали в режиме "лодочной дипломатии", то есть вели переговоры параллельно с каждой из сторон.

Встреча втроем за одним столом была в Стамбуле, но тогда россияне только создавали видимость переговоров. Реальных содержательных диалогов не было. Зато сегодняшние переговоры состоятся с участием военных, представителей разведки.

А это означает, что будут обсуждать не только экономические или политические вопросы, а тему Донбасса. Скорее всего, Россия будет требовать вывода ВСУ, а мы – ухода оккупантов из Харьковской области, Сумской, Днепропетровской областей. Также Украина предлагает вариант остановиться на линии фронта,

– добавил Владимир Фесенко

Но вряд ли такие предложения подойдут России. Кремль требует только одностороннего вывода войск. На переговорах стороны смогут технически заявить о своих позициях.

Со своей стороны американцы предлагают еще другую модель – создание свободной экономической зоны на той части Донбасса, которую сейчас контролирует Украина. Соответственно как Киев, так и Москва должны вывести оттуда свои армии. Но тогда непонятно, кто должен гарантировать там безопасность.

Еще один сценарий, который могут обсуждать, – энергетическое перемирие или модель поэтапного прекращения огня, где первым шагом станет отказ России от ударов по энергетике Украины. Я отношусь к этому скептически, но такое соглашение стало бы существенным шагом вперед,

– подчеркнул политолог.

Если россияне на это согласятся, то можно развивать переговоры. Однако, учитывая публичные заявления российской стороны, готовности к конкретным договоренностям у Путин нет.

