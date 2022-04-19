Россия вынуждена окольными путями вывозить из Европы своих дипломатов

В большинстве стран Запада продолжается выведение кремлевских дипломатов. Но Россия вынуждена вывозить своих дипломатов гораздо дольше, чем это было еще 2 месяца назад.

У самолетов страны-агрессора возникают трудности, поскольку во многих государствах они не могут нарушать воздушное пространство. Однако некоторые страны все же разрешили один раз обойти санкции.

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Как самый длинный рейс планеты

Накануне отправили российских дипломатов из своих столиц Испания и Греция. Москва направила самолет для их вывоза, который совершил крайне долгое путешествие.

Согласно данным сервиса отслеживания движения авиации, из московского аэропорта "Внуково" в Мадрид самолет летел вдвое дольше, чем раньше. Это обусловлено тем, что воздушное судно должно оставаться в международном авиапространстве.

Какие страны пошли на встречу

Общая протяженность маршрута составляла 15 163 километров. Это только на 189 километров меньше, чем самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком.

Разрешили залететь на свою территорию одному гражданскому самолету агрессора Испания и Греция. То есть, только для того, чтобы можно было приземлиться и забрать своих дипломатов. Другие страны не хотели никак способствовать тоталитарному государству, потому больше исключений не было.



Как россияне кружили вокруг Европы / изображение Flightradar24

На изображении можно увидеть прямые маршруты, которые были раньше. Также там продемонстрировали обходные пути, которыми воспользовалось российское судно.

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