Россия вынуждена уменьшить количество обстрелов по одной причине, – экс-сотрудник СБУ

Служба безопасности Украины провела успешную операцию на временно оккупированной территории Донецкой области. Украинские дроны нанесли точечные удары по артиллерийским и минометным складам врага.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что уничтожение военных складов помогает Украине выиграть время. Россия вынуждена тратить ресурсы на восстановление утраченных запасов и доставку нового вооружения на фронт.

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Такие удары снижают темпы российских наступательных действий на отдельных направлениях.

В России начинаются пробуксовки с поставками артиллерийских снарядов, поэтому уменьшается количество обстрелов. Если там были управляемые авиационные бомбы, то и их стало меньше. В последнее время мы почти о них и не слышим. Это именно благодаря тому, что мы в свое время очень активно "поработали" по складам,

– объяснил Ступак.

По его словам, спрогнозировать, как на долго это будет тормозить Россию сложно. Если удается поразить локальные склады, это дает Украине время для подготовки к возможным атакам. Если же уничтожены склады с ракетами, это позволяет отсрочить массированные обстрелы.

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"Например, в сентябре было уничтожено несколько российских складов, и мы смогли отсрочить массированные обстрелы на месяц-полтора", – добавил Ступак.

Подготовка подобных операций украинских спецслужб является тщательной и длительной. К ним привлекают спутниковую разведку, разведывательные дроны и иногда местных информаторов.

Необходимо обойти системы противовоздушной обороны, истощить их или обмануть. И это приносит большой результат!

– подчеркнул эксперт.

Важным фактором является также выбор момента удара, когда склады максимально заполнены боеприпасами и вооружением, что позволяет нанести противнику максимальный ущерб.