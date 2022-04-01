Россия вынужденно перебрасывает в Украину до 2000 военных из Грузии, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
Для усиления вторжения в Украину Москва перебрасывает около 2 тысяч военных из Грузии. Это вынужденные действия.
Соответствующее заявление было обнародовано в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные их разведки. Такие данные по состоянию на 31 марта – 36-й день полномасштабного вторжения.
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Россия перебрасывает военных с оккупированной части Грузии в Украину
Россия передислоцирует части своих сил из Грузии (с оккупированных территорий этой страны – 24 канал), чтобы усилить вторжение в Украину. Речь идет о примерно 1200 – 2000 человек, реорганизованных в 3 батальонные тактические группы.
– убеждена британская разведка.
В Минобороны Великобритании объяснили:
- очень маловероятно, что Россия раньше планировала так создать подкрепление;
- ведь страна-агрессор вынуждена сейчас так поступить из-за значительных неожиданных потерь, которые она понесла во время вторжения в Украину.
"Бойцы" из Южной Осетии уже бежали из Украины
300 человек в составе одной из БТГр 4 российской оккупационной базы из Южной Осетии просто сбежали из Украины 3 марта. В частности, известно, что:
- причина побега – якобы плохое обеспечение;
- мол, те "бойцы" прибыли на место и узнали о больших потерях своих приспешников – предварительно в Украине уже разбили 3 БТГр 19-й мотострелковой дивизии, где служило много выходцев из Северной Осетии.
"Кроме того, осетины уже получили теплые "приветы" от ВСУ в Украине. Есть пленные солдаты. Поэтому они массово и оперативно вернулись назад", – объясняли ранее.
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