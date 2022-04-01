Відповідну заяву оприлюднили у Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки. Такі дані станом на 31 березня – 36 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Росія перекидає військових з окупованої частини Грузії в Україну

Росія передислокує частини своїх сил із Грузії (з окупованих територій цієї країни, – 24 канал), щоб посилити вторгнення в Україну. Мовиться про приблизно 1200 – 2000 осіб, реорганізованих у 3 батальйонні тактичні групи,

– переконана британська розвідка.

У Міноборони Великої Британії пояснили:

дуже малоймовірно, що Росія раніше планувала у так створити підкріплення;

адже країна-агресор вимушена зараз так вчинити через значні несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення і Україну.

"Бійці" з Південної Осетії вже тікали з України

300 людей у складі однієї з БТГр 4 російської окупаційної бази з Південної Осетії просто втекли з України 3 березня. Зокрема відомо, що:

причина втечі – нібито погане забезпечення;

мовляв, ті "бійці" прибули на місце і дізнались про великі втрати своїх поплічників – попередньо в Україні вже розбили 3 БТГр 19-ї мотострілецької дивізії, де служило багато вихідців з Північної Осетії.

"Крім того, осетини вже отримали теплі "привіти" від ЗСУ в Україні. Є полонені солдати. Тому вони масово й оперативно повернулися назад", – пояснювали раніше.

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