Россия выпустила по Украине около 70 ракет и дронов: сколько сбила ПВО

Во время массированной ракетной атаки 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 крылатых ракет и дронов. Силы ПВО сбили 51.

Оккупанты запускали ракеты по объектам критической инфраструктуры из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

Важно Массированная ракетная атака Украины 23 ноября: все, что известно

Всего оккупанты выпустили около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". Силы ПВО справились с 51-м. Кроме того, на Юге уничтожили 5 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Ланцет.

Откуда летели ракеты

Пуски совершали из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря.

Также запускали с двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.

В Воздушных Силах ВСУ отмечают, что продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства государства.



Сколько ракет сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В ОК "Юг" сообщили, что в их зоне ответственности силы ПВО сбили 15 крылатых ракет: 10 над Черкасщиной, 1 над Николаевщиной, по 2 – над Одесщиной и Винницкой областью.

Что известно о ракетной атаке

Россияне обстреляли украинские города после обеда 23 ноября. К сожалению, были попадания в инфраструктурные объекты. В Киевской области ракеты прилетели в многоэтажку.

К сожалению, три человека погибли. Также зафиксировано попадание в Винницкой области. После ракетных обстрелов России во многих регионах Украины вводится экстренное отключение света.

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