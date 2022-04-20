Россия высказала встречные предложения: Подоляк рассказал, на каком этапе сейчас переговоры

Украинская сторона в рамках стамбульского раунда передала России свои предложения по формальным решениям. В частности, относительно гарантий безопасности как обеспечения дальнейших не нападений на нашу страну.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

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По его словам, российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции.

Далее – наш черед изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе и политико-юридического характера,

– объяснил Подоляк.

Он также напомнил, что россияне привыкли использовать публичные заявления только как элемент обязательного давления. Поэтому не нужно использовать тех или иных российских спикеров как ньюсмейкеров, а нужно "опираться только на официальные сообщения украинской стороны".

На фоне зверств российских военных в Украине частично заглохли переговоры с Россией о мирном урегулировании войны. В Офисе Президента предупредили Россию, что убийство украинских военных и гражданских в Мариуполе сведет на нет все попытки договориться.

Следует напомнить, что 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона передала Киеву "проект мирного договора с четкими формулировками". И теперь ждет украинского ответа.

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