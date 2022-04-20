Про це сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

Важливо Другий етап війни та битва за Маріуполь ускладнили переговори з Росією, – Подоляк

За його словами, російська сторона вивчила пропозиції та висловила свої зустрічні позиції.

Далі – наша черга вивчати, порівнювати, робити висновки. Зокрема й політико-юридичного характеру,

– пояснив Подоляк.

Він також нагадав, що росіяни звикли використовувати публічні заяви лише як елемент обов'язкового тиску. Тож, не треба використовувати тих чи інших російських спікерів як ньюсмейкерів, а треба "спиратися тільки на офіційні повідомлення української сторони".

Зверніть увагу! На тлі звірств російських військових в Україні частково заглухли переговори з Росією про мирне врегулювання війни. В Офісі Президента попередили Росію, що вбивство українських військових і цивільних у Маріуполі зведе нанівець усі спроби домовитися.

Слід нагадати, що 20 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона передала Києву "проєкт мирного договору з чіткими формулюваннями". І тепер чекає української відповіді.

Питання Криму у переговорах України та Росії: дивіться відео