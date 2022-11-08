Россия выставляет себя жертвой, – депутат рассказала, как проходит Всемирный форум за демократию

В Совете Европы в Страсбурге проходит Всемирный форум за демократию, где находятся представители Украины. Там также будет рассматриваться тема демократии в России, которая пытается выставить себя жертвой.

Об этом 24 каналу сказала парамедик батальона ВСУ и депутат Киевского горсовета Алина Михайлова. Она отметила, что разговоров о лоббировании интересов Российской Федерации вроде бы никто не видит, однако они все равно ведутся.

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Россияне будут говорить о демократии в своей стране

Михайлова отметила, что в повестке дня в целом находится вопрос о демократии. Украине же на самом деле, к сожалению, не посвящено ничего. Во время открытия форума каждый спикер говорил о войне в Украине, то есть, наконец, ее называют не конфликтом, а именно войной.

По ее словам, во второй день запланированы общие лекции, однако среди них нет ни одной, посвященной Украине. Там будет рассматриваться тема демократии в России, которую будут обсуждать представители страны, которая вообще исключена из Совета Европы.

То есть, сейчас люди будут два часа обсуждать вещи, которые просто не существуют, не существует – демократии в России. Ее не было и не будет,

– подчеркнула Михайлова.

Она отметила, что, конечно, многие особо не объявляют о диалоге с Россией и о введенных против нее санкциях, в частности, то, что касается их влияния на гражданское население страны-агрессора.

Россияне выставляют себя жертвой

Михайлова отметила, что разговоров о лоббировании интересов Российской Федерации вроде бы никто не видит, однако они все равно ведутся.

То есть сейчас россияне выставляют себя как жертву. Они выставляют себя обиженными этого мира, что – "вот против них все ведут другую войну, а как же так можно, мы же простые русские, мы ни в чем не повинны,

– сказала парамедик батальона ВСУ.

По ее словам, этот тезис присутствует и здесь и на каждом форуме или любой мировой встрече россияне пытаются достучаться до лидеров, европейцев, которые очень шатки в своей позиции.

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Какие вопросы поднимала Украина

Михайлова рассказала, что от Украины накануне официально выступал Корниенко. Также предоставили слово ей как военнослужащей.

Я отмечала вопрос того, что Европа готовится к праздничным дням, а Украина готовится к блекауту, Украина готовится к ядерной войне, как и весь мир, пожалуй,

– отметила депутат Киевского горсовета.

Она рассказала, что призвала мир к тому, что Украине нужно больше оружия и ресурсов для восстановления наших разбомбленных городов и инфраструктуры, а также к тому, что России не должно быть на мировой повестке дня, пока она не прекратит геноцид и террористические настроения.

А это, подчеркнула Михайлова, будет только тогда, когда Москва полностью покинет территорию Украины, освободит наших пленных, заплатит репарации и будут осуждены все, кто был причастен к этой войне, а также будут освобождены земли других захваченных Россией стран.

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