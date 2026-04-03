В России заявили, что больше не будут соглашаться на вступление Украины в Европейский Союз, поскольку ЕС якобы стремится "усилить свои военные возможности" на фоне противостояния с США в рамках НАТО.

Об этом сказал бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Читайте также Может длиться несколько лет, – Bloomberg оценил планы Кремля и назвал, что влияет на ход войны

Что на этот раз наговорил Медведев?

Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты не выйдут из НАТО – для этого нет причин, к тому же Конгресс выступит против.

По его словам, риторика Дональда Трампа является скорее демонстративной, хотя отдельные символические шаги, например сокращение американского контингента или отказ от определенных поставок, возможны.

Здесь примечательно не это. Очевидно, что внутри альянса существуют мощные противоречия, которые усилила иранская кампания. И европейские политвыродки, особенно в Брюсселе, всерьез задумались над созданием полноценной военной компоненты внутри ЕС. А это меняет картину мира,

– добавил пропагандист.

Он отметил, что ранее Россия относительно спокойно относилась к стремлению соседних стран вступить в Евросоюз, однако теперь, по его мнению, подход должен измениться. Медведев убежден, что ЕС якобы может превратиться в "полноценный и крайне враждебный России военный альянс", даже "хуже НАТО".

По его словам, Москве стоит "отказаться от толерантного отношения" к вступлению своих соседей в Европейский Союз, и это касается в том числе Украины.

Когда Украина может стать членом ЕС?