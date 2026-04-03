Россия "больше не будет соглашаться" на вступление Украины в Евросоюз, – Медведев
- Дмитрий Медведев заявил, что Россия больше не будет соглашаться на вступление Украины в Евросоюз, поскольку считает его потенциально враждебным альянсом.
- Он считает, что ЕС может стать военным альянсом, хуже НАТО, и призвал Москву отказаться от толерантного отношения к вступлению соседей в ЕС.
В России заявили, что больше не будут соглашаться на вступление Украины в Европейский Союз, поскольку ЕС якобы стремится "усилить свои военные возможности" на фоне противостояния с США в рамках НАТО.
Об этом сказал бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Что на этот раз наговорил Медведев?
Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты не выйдут из НАТО – для этого нет причин, к тому же Конгресс выступит против.
По его словам, риторика Дональда Трампа является скорее демонстративной, хотя отдельные символические шаги, например сокращение американского контингента или отказ от определенных поставок, возможны.
Здесь примечательно не это. Очевидно, что внутри альянса существуют мощные противоречия, которые усилила иранская кампания. И европейские политвыродки, особенно в Брюсселе, всерьез задумались над созданием полноценной военной компоненты внутри ЕС. А это меняет картину мира,
– добавил пропагандист.
Он отметил, что ранее Россия относительно спокойно относилась к стремлению соседних стран вступить в Евросоюз, однако теперь, по его мнению, подход должен измениться. Медведев убежден, что ЕС якобы может превратиться в "полноценный и крайне враждебный России военный альянс", даже "хуже НАТО".
По его словам, Москве стоит "отказаться от толерантного отношения" к вступлению своих соседей в Европейский Союз, и это касается в том числе Украины.
Когда Украина может стать членом ЕС?
Украина неоднократно призывала Европейский Союз установить конкретные сроки вступления в блок. По словам Владимира Зеленского, Киев готов к открытию переговорных кластеров по этому вопросу.
Зато высокая представительница Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас сообщила, что не может назвать конкретной даты вступления, поскольку вопрос членства зависит от работы обеих сторон.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос также заявляла, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза до 1 января 2027 года из-за необходимости достижения мира и проведения реформ.