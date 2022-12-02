Россия вывела "Калибры" из Черного моря: Гуменюк объяснила, что это значит

В Черном море утром 2 декабря нет вражеских ракетоносителей. Однако расслабляться не стоит, поскольку это может быть вызвано несколькими причинами.

Российские носители "Калибров" зашли в пункты базирования. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

Важно Вероятность высока, она может быть очень массированной, – в ВСУ рассказали об угрозе нового удара

На море идет умеренный шторм. Однако, по словам Гуменюк, россияне могут намеренно маневрировать, испытывая нервную систему украинцев.

Удар может быть массированным

Представительница пояснила, что государство-агрессор применяет элементы гибридной войны. Например, было предупреждение об угрозе массированной ракетной атаки, которая так и не произошла. Это означает, что россияне применяют психологическое давление, чтобы украинцы "расслабились".

Поэтому Гуменюк констатировала, что вероятность удара действительно высока, и он может быть очень массирован. Однако не стоит напрягаться и ждать. Сигналы воздушной тревоги сообщат об опасности.

Что этому предшествовало

Накануне украинцев предупредили, что россияне стащили авиацию к своим аэродромам, что может свидетельствовать о подготовке массированного ракетного удара.

Президент Владимир Зеленский призвал не игнорировать сирены. Однако пока нового массированного обстрела не последовало.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит себя накручивать. Украинские власти известят граждан, если им грозит опасность. Пока нужно продолжать жить, хотя в нынешних условиях это сложнее.

К теме – какая ситуация в Черном море: видео