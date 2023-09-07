Россия вывела почти все подразделения из Беларуси, – ГНСУ

Российское командование в рамках ротации вывело почти все подразделения с территории Беларуси.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре, информирует 24 Канал.

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К настоящему моменту Россия вывела в рамках ротации практически все свои подразделения, завершившие подготовку. Но новые подразделения туда заведены не были,

– заявил он.

По словам Демченко, Россия использует Беларусь как площадку для подготовки своих подразделений, и там периодически находились российские военные в количестве 10-11 тысяч.

, Россия на сегодняшний день не имеет группировки для осуществления вторжения с территории Беларуси в Украину.

При этом спикер отметил, что по линии государственной границы с Беларусью за последнее время пограничники не фиксировали каких-либо изменений.

На границе, по словам Демченко, ситуация полностью контролируется. Укрепление границы продолжается, чтобы исключить случаи диверсий или дестабилизации ситуации.

Ситуация на границе с Беларусью

Предварительно командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев тоже сообщал, что Россия полностью вывела войска из Беларуси. По его словам, часть военных страны-агрессора была переброшена на Купянское и Лиманское направления.

Заметим, что Россия вовлекла в войну Беларусь с первого дня полномасштабного вторжения. Ведь ворвались оккупанты на нашу территорию в том числе из Беларуси, именно так врагу удалось временно захватить часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже Силы обороны деоккупировали эти территории.

Кроме того, Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.