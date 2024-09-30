Спикер Военно-морских силы Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Ситуация остается стабильной в Азовском море мы не наблюдаем длительное время присутствия военных кораблей. Что касается остальной акватории бассейна – можем наблюдать одну подводную лодку,

– отметил Плетенчук.

Он поснил, что несмотря на то, что подводная лодка является ракетоносителем, выполняет он, вероятнее всего, другие задачи – это охрана и оборона пункта базирования "Новороссийск".

Что известно о базировании судна

По состоянию на 30 сентября в ВМС сообщили, враг вывел в Черное море ракетоноситель, который в случае ракетной атаки способен на общий залп до 4 "Калибров".

Между тем в Азовском море российские корабли не фиксируются.

А в Средиземном море был замечен 1 корабль России, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.