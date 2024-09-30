Речник Військово-морських сили Збройних сил України Дмитро Плетенчук в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

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Ситуація залишається стабільною в Азовському морі ми не спостерігаємо тривалий час присутності військових кораблів. Що стосується решти акваторії басейну – можемо спостерігати один підводний човен,

– зазанчив Плетенчук.

Він поснив, що попри те, що підводний човен є ракетоносієм, виконує він, найімовірніше, інші завдання – це охорона і оборона пункту базування "Новоросійськ".

Що відомо про базування судна

Станом на 30 вересня у ВМС повідомили, ворог вивів в Чорне море ракетоносій, який у разі ракетної атаки здатний на загальний залп до 4 "Калібрів".

Між тим в Азовському морі російські кораблі не фіксуються.

А в Середземному морі був помічений 1 корабель Росії, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.