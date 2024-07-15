Из Крыма вышел последний сторожевой корабль Черноморского флота России, – Плетенчук

Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все свои сторожевые корабли Черноморского флота. 15 июля акваторию вблизи аннексированного украинского полуострова покидает последний такой корабль.

Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал представитель Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что это действительно знаковая вещь, которая случилась за этот день, передает 24 Канал.

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Крым покидает последний сторожевой корабль ЧФ России

Плетенчук отметил, что прямо сейчас наш Крымский полуостров покидает последний сторожевой корабль из состава Черноморского флота РФ.

Там он оставался один из таких боевых единиц серьезных и в сопровождении кораблей обеспечения он вышел из Крыма,

– подчеркнул представитель ВМС.

Он также отметил, что до этого в Черном море не было вражеских кораблей, в принципе. И хотя сейчас там есть три единицы, тактика врага сейчас свелась в Черном море фактически к межбазовым переходам, и это, по словам Плетенчука, очень важно.

Ранее Дмитрий Плетенчук заявлял, что тот факт, что оккупанты вынуждены выводить свои корабли с территории оккупированного Крыма, свидетельствует об их слабости и просчетах в стратегии. По словам представителя ВМС, захватчики, вероятно, не надеялись на то, что Украина способна себя защищать.

Плетенчук также пояснил, что сейчас у России нет особого выбора, поэтому оккупанты фактически вынуждены покидать Крым и перебазироваться в Новороссийск, который не приспособлен для подобных военных кораблей. Ведь на этой базе не хватает причалов.