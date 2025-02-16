Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки через Керченский пролив прошли 5 кораблей.

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Что известно о движении судов

В интересах России Керченским проливом суда шли к Черному морю, из них одно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации,

– написали в ВМС.



Инфографика по состоянию на 06:00 16.02.2025 / ВМС ВСУ

К слову, ранее в украинских ВМС сообщали, что Россия использует гибридные атаки в Балтийском море, в частности, тактику "якорного нападения".

Это море фактически стало внутренним морем НАТО, поэтому агрессор избегает открытых действий в этом регионе. "Это очередной вариант тактики "их там нет", но уже в морском исполнении. Такие действия очень сложно доказать, ведь они выглядят как случайность", – говорит представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.