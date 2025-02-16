Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України. За минулу добу через Керченську протоку пройшли 5 кораблів.

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Що відомо про рух суден

В інтересах Росії Керченською протокою судна йшли до Чорного моря, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації,

– написали в ВМС.



Інфографіка станом на 06:00 16.02.2025 / ВМС ЗСУ

До слова, раніше в українських ВМС повідомляли, що Росія використовує гібридні атаки у Балтійському морі, зокрема, тактику "якірного нападу".

Це море фактично стало внутрішнім морем НАТО, тому агресор уникає відкритих дій у цьому регіоні. "Це черговий варіант тактики "їх там немає", але вже у морському виконанні. Такі дії дуже складно довести, адже вони виглядають як випадковість", – каже речник ВМС Дмитро Плетенчук.