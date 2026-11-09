Россия незаконно заключила в тюрьму сотрудника ОБСЕ: в МИД сообщили новые подробности

Россия перевела незаконно заключенного сотрудника ОБСЕ Вадима Голду в исправительное учреждение в Тамбовской области. Этот перевод представляет серьезную угрозу для физического и психического здоровья заключенного.

Новые подробности сообщили в МИД Украины.

Что известно о заключении сотрудника ОБСЕ?

По информации МИД, в случае официального подтверждения этих данных Вадим Голда станет третьим сотрудником мониторинговой миссии с временно оккупированных территорий, которого принудительно переместили в Россию.

Глава ведомства Андрей Сибига подчеркнул, что откровенное игнорирование международного права со стороны Москвы не знает границ.

Глава министерства отметил, что депортация удерживаемых лиц противоречит базовым обязательствам государства-агрессора по Женевским конвенциям.

Такие действия также могут квалифицироваться как военные преступления и станут очередным эпизодом в череде тяжких нарушений, которым подверглись трое сотрудников ОБСЕ,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Призыв к международной реакции

Украинские дипломаты планируют поднять вопрос о вывозе сотрудника миссии на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Официальный Киев требует немедленного вмешательства руководящих органов для защиты прав задержанных.

"Призываю Генерального секретаря ОБСЕ и швейцарское председательство безотлагательно принять меры для установления местонахождения сотрудников и обеспечения их немедленного и безусловного освобождения. Украина также поднимет этот вопрос на заседании Постоянного совета ОБСЕ", – заявил министр иностранных дел.

Он добавил, что все трое сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – Дмитрий Шабанов, Максим Петров и Вадим Голда – должны быть наконец немедленно освобождены.

Сфабрикованные приговоры в отношении наблюдателей

Напомним, ранее мы писали, что Россия содержала Вадима Голду в полной изоляции без связи и планировала перевести его в Сибирь. В августе 2024 года подконтрольный Кремлю суд в Донецке приговорил мужчину к 14 годам колонии по сфабрикованному обвинению в шпионаже.

Других сотрудников миссии, Дмитрия Шабанова и Максима Петрова, оккупационный суд в сентябре 2022 года приговорил к 13 годам лишения свободы за якобы государственную измену.