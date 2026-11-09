Росія незаконно увʼязнила співробітника ОБСЄ: в МЗС розповіли нові деталі

Нові подробиці повідомили в МЗС України.

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Що відомо про ув'язнення співробітника ОБСЄ?

За інформацією МЗС, у разі офіційного підтвердження цих даних Вадим Голда стане третім працівником моніторингової місії з тимчасово окупованих територій, якого примусово перемістили до Росії.

Очільник відомства Андрій Сибіга наголосив, що відверте ігнорування міжнародного права з боку Москви не має меж.

Глава міністерства зауважив, що депортація утримуваних осіб суперечить базовим зобов'язанням держави-агресора за Женевськими конвенціями.

Такі дії також можуть кваліфікуватися як воєнні злочини та стануть черговим епізодом у низці тяжких порушень, яких зазнали троє співробітників ОБСЄ– підкреслив Андрій Сибіга.

Заклик до міжнародної реакції

Українські дипломати планують порушити питання вивезення працівника місії на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Офіційний Київ вимагає негайного втручання керівних органів для захисту прав затриманих.

"Закликаю Генерального секретаря ОБСЄ та швейцарське головування невідкладно вжити заходів для встановлення місця перебування співробітників та забезпечення їхнього негайного й безумовного звільнення. Україна також порушить це питання на засіданні Постійної ради ОБСЄ", – заявив міністр закордонних справ.

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Він додав, що всі троє співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ – Дмитро Шабанов, Максим Петров і Вадим Голда – мають нарешті бути звільнені негайно.

Сфабриковані вироки проти моніторів

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія тримала Вадима Голду в повній ізоляції без зв'язку та планувала перевести його до Сибіру. У серпні 2024 року підконтрольний Кремлю суд у Донецьку засудив чоловіка до 14 років колонії за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві.

Інших співробітників місії, Дмитра Шабанова та Максима Петрова, окупаційний суд у вересні 2022 року засудив до 13 років ув'язнення за нібито державну зраду.