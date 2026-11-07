Росія ізолювала співробітника ОБСЄ та може перевести його до Сибіру: Сибіга вимагає пояснень

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

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Що відомо про ізоляцію співробітника ОБСЄ?

Україна глибоко стурбована цією інформацією, адже з 15 жовтня співробітника ОБСЄ утримують без зв’язку із зовнішнім світом.

Це чергове кричуще нехтування Росією своїми зобов'язаннями за Женевськими конвенціями. Українці на тимчасово окупованих територіях позбавлені своїх основоположних прав і повністю залежать від волі окупаційної влади– наголосив міністр.

Україна вимагає від Росії надати достовірну інформацію, яку можна перевірити, про місцеперебування та умови утримання всіх трьох незаконно затриманих співробітників ОБСЄ. Київ також наполягає на негайному й безперешкодному доступі до них.

Сибіга закликав спільноту ОБСЄ посилити тиск на Москву, щоб домогтися звільнення.

Раніше Росія незаконно затримала трьох працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України: Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голду.

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У вересні 2022 року так званий "суд" угруповання "ЛНР" засудив Шабанова та Петрова до 13 років ув'язнення за звинуваченням у "державній зраді". У серпні 2024 року окупаційний суд у Донецьку засудив Голду до 14 років позбавлення волі, звинувативши його у "шпигунстві".

МЗС України та міжнародна спільнота засуджували ці судові процеси й вимагали звільнення затриманих представників ОБСЄ.

Нагадаємо, Росія звільнила колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, якого утримувала у в’язниці протягом чотирьох років. За словами Трампа, це не був обмін, а Росія не вимагала нічого натомість.

Гілмана затримали у 2022 році після інциденту в поїзді, а згодом російські суди неодноразово збільшували термін його ув’язнення через нові звинувачення. Спочатку чоловіка засудили до трьох з половиною років, однак зрештою термін покарання зріс до десяти років.

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За даними правозахисників, у російській в’язниці до американця застосовували жорстоке поводження, а перед звільненням його стан суттєво погіршився. Перед поверненням до США Гілман перебував у цивільній лікарні, де його тримали прикутим кайданками до ліжка та годували через зонд.

Після прибуття до Вашингтона колишній морпіх має пройти лікування та психологічну реабілітацію у військово-медичному центрі в Техасі.