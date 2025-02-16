Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Россия выводит из Сирии корабли с боеприпасами

Министерство обороны Великобритании в субботу, 15 февраля, заявило, что в течение последних дней зафиксировало прохождение через Ла-Манш шести российских военных и торговых кораблей, которые перевозили боеприпасы.

В Министерстве указали, что корабли, за которыми наблюдали Королевский военно-морской флот и Королевские военно-воздушные силы, выходили из Сирии.

Как заявили в оборонном ведомстве, Россия эвакуирует свои военные ресурсы из Сирии с момента свержения Асада, что стало "ударом по амбициям Москвы на Ближнем Востоке".

Эти корабли вышли из Сирии после того, как Путин покинул своего союзника Асада, но они все еще были вооружены и полны боеприпасов. Это свидетельствует о том, что Россия ослаблена, но остается угрозой,

– сказал министр обороны Джон Гили.

Минобороны Великобритании заявило, что вывод боеприпасов из Сирии свидетельствует о том, что приоритетность войны в Украине Россией повлияла на ее способность удерживать Асада у власти.