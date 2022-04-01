Россия вывозит технику из Киевской области: везут угнанные авто и награбленное имущество
1 апреля 2022 , 07:03Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия частично отводит войска из севера Киевской области к границе с Беларусью. Едут колонны с техникой, в том числе и разграбленной.
В составе колонн есть и гражданский транспорт. Например, грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковушки.
Читайте также На Полесье враг выводит войска в Беларусь, на Волыни – все спокойно, – Генштаб
Эту технику захватчики награбили во время временного занятия территорий. Кроме того, россияне вывозят и ворованное имущество.
Кстати – Россияне жалуются на обеспечение своей армии, а украинскую восхваляют: