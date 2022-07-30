россия под видом печенья вывозит из Судана контрабандное золото для финансирования войны, – CNN

Санкции, введенные против россии, оказали существенное влияние на экономику страны-агрессора. Поэтому для дальнейшего ведения войны с Украиной москва начала фактически грабить Судан.

Среди одних из последних задокументированных случаев – вывоз золота под видом печенья. Дело в том, что Судан вообще не славится экспортом печенья, что доказала и проверка багажа в аэропорту.

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Власть Судана заинтересована в сотрудничестве с россией

Инцидент, о котором рассказали журналисты, произошел еще в феврале и на тот момент был одним из по меньшей мере 16 случаев контрабанды золота из Судана в россию. В феврале россияне вывезли 1 тонну золота.

По данным СМИ, в россии разработана четкая стратегия контрабанды золота, которая должна помочь стране-агрессору держаться на плаву и продолжать вести войну.

Однако такие действия одобрены властью Судана, которой в обмен на золото, россия оказывает свою поддержку. Именно россия поддержала военный переворот в стране в 2021 году. Однако таким образом Судан лишает себя значительной части доходов.

Американский чиновник, с которым пообщались журналисты, рассказал, что для контрабанды золота россия и поддерживала переворот.

Мы давно знаем, что россия эксплуатирует природные ресурсы Судана. Чтобы сохранить доступ к этим ресурсам, россия способствовала военному перевороту,

– заявил чиновник.

И здесь не без "вагнеровцев"

Посредником в контрабанде золота является российский олигарх и владелец ЧВК "Вагнера" евгений пригожин. Именно через его компании осуществляют вывоз золота из Судана.

Также к контрабанде может быть причастен еще один "вагнеровец" – александр кузнецов, который в последние годы руководил операциями в ключевых местах добычи, обработки и транзита золота в Судане.

Кроме того, журналисты выяснили, что немало суданского золота наземным путем отправляли в Центральноафриканскую Республику, где ЧВК "Вагнера" жесточайшими методами поддерживает действующий режим.

Таким "ремеслом" оккупанты занимаются с 2014 года, когда против россии были введены первые санкции. Контрабанда золота из Судана стала для них возможностью пополнять бюджет в обход санкциям и международным финансовым системам.

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