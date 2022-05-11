Россия вызвала посла Польши после инцидента с облитым "кровью" послом России: требуют извинений

Министерство иностранных дел России вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского из-за инцидента с российским послом в Варшаве, когда его облили искусственной кровью.

Польского посла в России вызвали в МИД из-за инцидента с "кровью"

Отмечается, что польского посла вызвали в российское ведомство в 14:00 по центральноевропейскому времени. Разговор уже состоялся, длился около 20 минут и носил "фактический характер".

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Причиной таких действий МИД России стал инцидент с послом РФ в Польше. Он хотел возложить цветы 9 мая к Мавзолею советских воинов в Варшаве. Демонстранты с украинскими и польскими флагами препятствовали российскому послу пройти к мемориалу советским воинам, провозглашали антироссийские лозунги и облили его красным веществом.

Представители МИД России выразили устный протест послу из-за событий на кладбище 9 мая. Посол повторил основные положения позиции, которые ранее министр представил СМИ, а также то, что высказано в заявлении Министерства иностранных дел. И на этом встреча посла завершилась, никакой дополнительной информации или решений не было принято,

– сказал спикер польского МИД.

Он отметил, что Краевский остается на должности. Отвечая на вопрос, вызвали ли, как сообщали некоторые СМИ, посла США в Москве вместе с послом Польши в МИД России, спикер ответил, что ему об этом ничего не известно. Он подчеркнул, что такой практики, чтобы вместе вызывать послов разных стран, нет.

Как отреагировали власти Польши на инцидент с российским послом

9 мая министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал обливание российского посла красным веществом инцидентом, которого не должно было произойти.

Инцидент, произошедший при возложении послом Российской Федерации венков к могилам погибших советских воинов – это инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, за который досадно. Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, что проводят правительства, которые они представляют,

– сказал министр.

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