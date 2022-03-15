Россия за 19 дней потеряла больше людей, чем за 2 кровавые войны в Чечне, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский 15 февраля в очередной раз обратился к россиянам. Он напомнил, что Россия потеряла в Украине уже больше людей, чем в 2 чеченских войнах.
Глава Украины спросил, для чего это стране-агрессору. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
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Также поблагодарил некоторых россиян
В обращении глава государства напомнил, что наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. В частности, количество сбитых вертолетов уже приближается к сотне. А вот самолетов оккупантов уже сбили примерно 80.
За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего?
– спросил Зеленский.
Что касается жителей страны-агрессора, то президент поблагодарил тех, кто не боится говорить правду. Также отдельно выделил редактора пропагандистского канала, которая сорвала эфир с плакатом "Нет войне".
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