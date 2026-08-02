Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал военный обозреватель Денис Попович, обратив внимание на то, способны ли партнеры обеспечить Украину достаточным количеством противоракетных ракет. Он предположил, что Россия может увеличить количество ракет, которые запускает по Украине.

Россия запустила по Киеву за месяц 100 ракет

Попович подчеркнул, что знает только один способ противостоять баллистической угрозе – разрабатывать и производить собственные противоракетные системы, что сейчас и происходит в Украине.

Россияне направляют свои баллистические ракеты по всей Украине. Но самые массированные удары наносятся по Киеву. Я подсчитал, что с начала июля до начала августа россияне запустили по столице более 100 различных баллистических ракет – "Искандеры", С-400, "Цирконы",

– подчеркнул военный обозреватель.

Также происходят локальные удары, такие как атака на выставку вооружения в Бучанском районе 24 июля.

В то же время в мире производится плюс-минус 650 ракет-перехватчиков баллистических ракет в год. Балистические ракеты могут сбиваться зенитно-ракетными комплексами Patriot, и украинские военные, по его словам, имеют огромный опыт по сбиванию соответствующего российского вооружения.

"Их можно сбивать одной ракетой по одной цели, то есть один к одному. Но средний показатель – два к одному, поскольку не всегда удается поразить одной ракетой, одним перехватчиком одну цель. Соответственно, Украине в месяц потребуется примерно 200 ракет для сбивания баллистических ракет, если Россия будет поддерживать такие же темпы атак", – пояснил он.

Военный обозреватель рассказал, как Украина может защититься от российских баллистических ракет: смотрите видео

Однако есть информация, что россияне уже используют собственный стратегический запас баллистических ракет. Поэтому нельзя исключать вариант, что они могут не успевать поддерживать такие темпы. Однако враг, как отметил военный обозреватель, может и дальше задействовать северокорейские ракеты для атак на Украину. Поэтому рассчитывать на то, что поставки противоракетных систем от наших партнеров смогут покрыть дефицит, не стоит.

Россия и раньше наносила удары по Киеву баллистическими ракетами, но не в таком количестве, как сейчас. Мы рассчитывали на Patriot, пока мировое производство позволяло более-менее покрывать потребности Украины. Поэтому раньше мы эту баллистику даже не замечали. Но в 2025 году враг сделал ставку на баллистические ракеты, понимая, что существует дефицит ракет для их сбивания. Также нехватку усугубила эскалация на Ближнем Востоке,

– отметил Денис Попович.

Поэтому, по его мнению, ставку нужно делать на украинскую противоракетную оборону, поскольку ни "Patriot", ни SAMP/T (темпы производства ракет для этих систем еще ниже – примерно 250 ракет в год) не смогут удовлетворить потребности нашей страны в противоракетной обороне.

Напомним, что в Украине были представлены собственные противоракетные ракеты для системы ПВО Freyja, которые производит компания Fire Point.

В целом FREYJA – это будущий общеевропейский противобаллистический щит, который будет совместной собственностью европейских государств. Одним из компонентов системы FREYJA станут противобаллистические ракеты FP-7.x.