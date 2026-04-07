Россия забрасывает Херсон авиабомбами: есть погибшие и много раненых
- Россия атаковала Херсон авиабомбами, среди раненых есть дети.
- Разрушения произошли в Корабельном районе города.
Оккупанты продолжают терроризировать Херсон, сбрасывая КАБы. Во вторник, 7 апреля, Россия несколько раз атаковала город, из-за чего погибли люди, известно и о пострадавших.
О последствиях обстрелов сообщают в Херсонской МВА.
Что известно об атаке на Херсон?
Угрозу авиаударов по городу из-за активности вражеского Су-34 фиксировали около 11 утра.
Об ударе по Херсонскому обществу проинформировали уже в 11:30. На тот момент речь шла об одном пострадавшем. 52-летний мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Впоследствии стало известно, что ранения средней тяжести получил 14-летний ребенок. Парень получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также обломочные ранения.
Местные власти также уточнили, что в результате авиаудара по Степановке пострадал 66-летний местный житель. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Мужчина 71 года получил минно-взрывную травму. Он доставлен в больницу.
Смертельные ранения в результате обстрела Корабельного района получили 72-летняя женщина и мужчина 60 лет,
– написали в Херсонской МВА.
Позже стало известно еще об одной жертве. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 71-летняя женщина.
Заметьте! По состоянию на 12:25 известно всего о семи пострадавших. Пока они все госпитализированы.
Женщины 71, 57, 81, 75 и мужчины 72, 60 и 81 лет преимущественно получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У некоторых также есть обломочные ранения. У 60-летнего херсонца травматическая ампутация пальца стопы.
Какие еще города были под ударом врага 7 апреля?
Враг атаковал Днепропетровщину, в частности, Покровскую общину Синельниковского района, из-за чего погиб 11-летний мальчик. Под ударом был также Никополь, где оккупанты FPV-дроном ударили по автобусу.
Оккупанты также атаковали Черниговскую область, в частности, в Прилуках вспыхнуло здание горсовета. В Новгород-Северске "прилетело" по налоговой.