Про наслідки обстрілів повідомляють в Херсонській МВА.

Що відомо про атаку на Херсон?

Загрозу авіаударів по місту через активність ворожого Су-34 фіксували близько 11-ї ранку.

Про удар по Херсонській громаді поінформували вже о 11:30. На той момент ішлося про одного постраждалого. 52-річного чоловіка доправили до лікарні в тяжкому стані.

Згодом стало відомо, що поранень середньої тяжкості зазнала 14-річна дитина. Хлопець отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення.

Місцева влада також уточнила, що внаслідок авіаудару по Степанівці постраждав 66-річний місцевий житель. Він ушпиталений у тяжкому стані. Чоловік 71 року дістав мінно-вибухову травму. Його доправлено до лікарні.

Смертельні поранення внаслідок обстрілу Корабельного району отримали 72-річна жінка і чоловік 60 років,

– написали в Херсонській МВА.

Пізніше стало відомо ще про одну жертву. Травми, несумісні з життям, отримала 71-річна жінка.

Зауважте! Станом на 12:25 відомо загалом про 7 постраждалих. Наразі вони всі ушпиталені.

Жінки 71, 57, 81, 75 та чоловіки 72, 60 та 81 років переважно отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У декого також є уламкові поранення. У 60-річного херсонця травматична ампутація пальця стопи.

