Про наслідки обстрілів повідомляють в Херсонській МВА.
Що відомо про атаку на Херсон?
Загрозу авіаударів по місту через активність ворожого Су-34 фіксували близько 11-ї ранку.
Про удар по Херсонській громаді поінформували вже о 11:30. На той момент ішлося про одного постраждалого. 52-річного чоловіка доправили до лікарні в тяжкому стані.
Згодом стало відомо, що поранень середньої тяжкості зазнала 14-річна дитина. Хлопець отримав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення.
Місцева влада також уточнила, що внаслідок авіаудару по Степанівці постраждав 66-річний місцевий житель. Він ушпиталений у тяжкому стані. Чоловік 71 року дістав мінно-вибухову травму. Його доправлено до лікарні.
Смертельні поранення внаслідок обстрілу Корабельного району отримали 72-річна жінка і чоловік 60 років,
– написали в Херсонській МВА.
Пізніше стало відомо ще про одну жертву. Травми, несумісні з життям, отримала 71-річна жінка.
Зауважте! Станом на 12:25 відомо загалом про 7 постраждалих. Наразі вони всі ушпиталені.
Жінки 71, 57, 81, 75 та чоловіки 72, 60 та 81 років переважно отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. У декого також є уламкові поранення. У 60-річного херсонця травматична ампутація пальця стопи.
Які міста були під обстрілом росіян 7 квітня?
Ворог атакував Дніпропетровщину, зокрема Покровську громаду Синельниківського району, через що загинув 11-річний хлопчик. Під ударом був також Нікополь, де окупанти FPV-дроном вдарили по автобусу.
Окупанти також атакували Чернігівську область, зокрема, у Прилуках спалахнула будівля міськради. Натомість у Новгород-Сіверську "прилетіло" по податковій.