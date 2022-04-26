Россия забудет сюда дорогу, – Арестович намекнул на сильные перемены в войне

Запад фактически определился с позицией – Украина должна военным путем выиграть у России войну. Для этого цивилизованный мир будет делать все возможное.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он обратил внимание на то, что 26 апреля на базе "Рамштайна" в Германии министры 40 стран мира обсудят поставки оружия Украине.

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Мы перелатаем все на Востоке и Юге, – Арестович

"Задача – сделать так, чтобы украинская армия физически победила русских на поле боя. Для этого все будут делать, нам хватит сил, профессионализма, рвения, нужно только оружие. И сейчас, я так слышу, что-то в этом направлении начнет меняться очень сильно", – заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что сначала график помощи был "капиллярный", сейчас – принципиальный скачок. По сравнению с тем, что было в начале войны, просто "шлюзы открылись", а это еще не проголосовали закон о ленд-лизе для Украины.

"Когда и если проголосуют, думаю, мы перелатаем на Востоке и Юге все так, что они (россияне – 24 канал) забудут сюда дорогу на ближайшие 100 лет. Сейчас четко сказано – военное поражение России в Украине", – отметил Арестович.

Алексей Арестович о поддержке для Украины: смотрите видео