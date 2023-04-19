Так, чиновники обеспокоены, что китайские компании могут занять доминирующее положение на российском рынке. Таким образом, это может представлять риск для безопасности страны-агрессора.

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Россия загнала себя в угол

Европейские официальные лица считают, что Россия загнала себя в угол, поскольку была отрезана от других внешних рынков после вторжения в Украину. В отчете за 2022 год говорится, что микросхемы, сетевые устройства и электроника выделены как области особой уязвимости.

Россияне обеспокоены чрезмерной зависимостью от таких компаний как Huawei, China Mobile Ltd и других. Анализ подчеркивает одну из многих стратегических потерь, которые Кремль понес после того, как большинство экономических связей с ЕС и США были разорваны из-за войны.

Россия стремилась получить в Китае несколько технологий, таких как радиоэлектроника, маршрутизаторы, базовые станции, микроэлектроника и микросхемы. Однако в документах не упоминается оружие, поскольку США ввели санкции на несколько китайских компаний за поставку комплектующих и товаров, вероятно, используемых в военных целях в Украине.

В документе также упоминаются многочисленные разговоры между российскими и китайскими официальными лицами о поставках технических компонентов, увеличении производственных мощностей в России и потенциальных китайских инвестициях в российскую промышленность. Так, Россия подготовила для китайских чиновников список товаров, в которых она нуждается, в частности оборудование, используемое в коммуникациях, сетях, речи и центрах обработки данных.

Источники Bloomberg подчеркнули, что российские официальные лица обеспокоены тем, что их зависимость от Китая может также сдерживать их собственную промышленность. А российские военные предприняли попытки заменить в своих системах вооружений компоненты иностранного производства деталями местного производства.

Однако эти усилия понесли неудачу, что подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Москва во время воспроизводства передовых технологий.

Напомним, что России удается обходить западные санкции и получать технологии изготовления оружия. Захватчики получают запрещенные технологии на миллионы долларов, которые проникают через скважины оборонительных систем стран Запада. В этом стране-агрессорке помогают третьи страны.