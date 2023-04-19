Так, чиновники стурбовані, що китайські компанії можуть зайняти домінуюче положення на російському ринку. Таким чином, це може становити ризик для безпеки країни-агресорки.

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Росія загнала себе в кут

Європейські офіційні особи вважають, що Росія загнала себе в кут, оскільки була відрізана від інших зовнішніх ринків після вторгнення в Україну. У звіті за 2022 рік йдеться, що мікросхеми, мережні пристрої та електроніка виділені як галузі особливої вразливості.

Росіяни занепокоєні надмірною залежністю від таких компаній, як Huawei, China Mobile Ltd та інших. Аналіз підкреслює одну з багатьох стратегічних втрат, які Кремль зазнав після того, як більшість економічних зв'язків з ЄС та США було розірвано через війну.

Зазначається, що Росія прагнула отримати в Китаї кілька технологій, таких як радіоелектроніка, маршрутизатори, базові станції, мікроелектроніка та мікросхеми. Однак в документах не згадується зброя, оскільки США ввели санкції на кілька китайських компаній за постачання комплектуючих та товарів, які, ймовірно, використовуються у військових цілях в Україні.

У документі також згадуються численні розмови між російськими та китайськими офіційними особами про постачання технічних компонентів, збільшення виробничих потужностей у Росії та потенційні китайські інвестиції у російську промисловість. Так, Росія підготувала для китайських чиновників список товарів, яких вона потребує, зокрема обладнання, яке використовується в комунікаціях, мережах, мовленні та центрах обробки даних.

Джерела Bloomberg наголосили, що російські офіційні особи стурбовані тим, що їхня залежність від Китаю може також стримувати їхню власну промисловість. А російські військові почали спроби замінити у своїх системах озброєнь компоненти іноземного виробництва деталями місцевого виробництва.

Однак ці зусилля зазнали невдачі, що наголошує на труднощах, з якими стикається Москва під час відтворення передових технологій.

Нагадаємо, що Росії вдається обходити західні санкції та отримувати технології для виготовлення зброї. Загарбники отримують заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини оборонних систем країн Заходу. У цьому країні-агресорці допомагають треті країни.