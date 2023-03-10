Россия захватывает оружие, которое НАТО передает Украине, и отправляет его в Иран — CNN
Источник:СNN
Россия захватывает на поле боя некоторое оружие и технику, которую Украине предоставляют Западные партнеры и отправляет в Иран. Вероятно, в Тегеране постараются переработать эти системы.
Об этом CNN рассказали четыре источника, знакомых с этим вопросом. Отмечают, что официальные лица США, НАТО и других западных стран за год зафиксировали несколько случаев, когда российские войска захватывали наплечное вооружение.
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Речь о противотанковых комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger, которые украинские войска иногда вынуждены были оставить на поле боя.
Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия.
– сообщили источники.
По всей видимости, Кремль надеется, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет мотивировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.Важно! Издание пишет, что американские чиновники не рассматривают это как систематическую проблему, а украинские военные с начала войны сообщают в Пентагон о любых потерях американской техники украинскими войсками.
Несмотря на то, что американские чиновники признали, что этот вопрос трудно отследить.
"Сказать, удалось ли Ирану успешно переработать американское оружие, захваченное в Украине, пока невозможно, но Тегеран оказался очень ловок в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом", – добавляют в CNN.
Предыдущие случаи "перехвата" оружия Ираном
- Так, ключевое оружие в арсенале Ирана – противотанковая управляемая ракета "Туфан" – была разработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах.
- В 2011 году Иран также перехватил американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" и переработал его для создания своего беспилотника, пересекшего воздушное пространство Израиля в 2018 году.
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"Партнерство" Москвы и Тегерана
Отмечают, что такая координация Москвы и Тегерана – это еще один пример растущего оборонного партнерства, усилившегося за последний год.
Что не удивительно, ведь Россия отчаянно нуждается во внешней военной поддержке в своей войне против Украины.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уже отмечал, что это партнерство не только еще больше дестабилизирует Украину, но и может угрожать соседям Ирана на Ближнем Востоке.