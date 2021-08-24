Соответствующее заявление о транзите газа сделал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.
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Россия об отказе от транзита газа по Украине
Глава департамента отметил, что Москва готова обойтись без транзита газа через территорию Украины, если "Киев не захочет этого транзита".
Мы сможем выполнять все обязательства по поставкам газа (в Европу – 24 канал), но это не означает, что мы отказываемся от транзита через Украину,
– добавил он.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа. Его действие завершается в 2024 году.
"Северный поток-2": последние новости
- Россия строит в обход Украины газопровод "Северный поток-2". Сейчас уже закончили 99% всех работ.
- Владимир Зеленский и Анджей Дуда опубликовали в Le Figaro совместную статью, в которой говорится о том, что газопровод – это политический ход России. Им страна-агрессор имеет целью давить на Украину и создать предпосылки для новой агрессии на территории Восточной Европы.
- В Украине объявили о создании рабочей группы, которая будет нарабатывать предложения, которые смогут нейтрализовать угрозы нацбезопасности из-за запуска "Северного потока-2".
- В то же время Джо Байден и Ангела Меркель согласовали общую позицию относительно российской трубы. Они выступили за продление договора о транзите газа еще на 10 лет.
- Канцлер заверила, что если Россия использует "Северный поток-2" как оружие, то она инициирует санкции в Евросоюзе.