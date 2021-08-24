Відповідну заяву про транзит газу зробив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Дмитро Біричевський.

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Росія про відмову від транзиту газу Україною

Очільник департаменту зазначив, що Москва готова обійтися без транзиту газу через територію України, якщо "Київ не захоче цього транзиту".

Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо постачання газу до Європи – 24 канал), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну,

– додав він.

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за продовження контракту між Росією та Україною на транзит газу. Його дія завершується у 2024 році.

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