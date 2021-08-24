Відповідну заяву про транзит газу зробив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Дмитро Біричевський.
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Росія про відмову від транзиту газу Україною
Очільник департаменту зазначив, що Москва готова обійтися без транзиту газу через територію України, якщо "Київ не захоче цього транзиту".
Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо постачання газу до Європи – 24 канал), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну,
– додав він.
Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за продовження контракту між Росією та Україною на транзит газу. Його дія завершується у 2024 році.
"Північний потік-2": останні новини
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- Володимир Зеленський та Анджей Дуда опублікували у Le Figaro спільну статтю, в якій йдеться про те, що газопровід – це політичний хід Росії. Ним країна-агресор має на меті тиснути на Україну та створити передумов для нової агресії на території Східної Європи.
- В Україні оголосили про створення робочої групи, яка напрацьовуватиме пропозиції, які зможуть нейтралізувати загрози нацбезпеці через запуск "Північного потоку-2".
- Водночас Джо Байден та Ангела Меркель схвалили спільну позицію щодо російської труби. Вони виступили за продовження договору про транзит газу ще на 10 років.
- Канцлерка запевнила, якщо Росія використає "Північний потік-2" як зброю, то вона ініціює санкції у Євросоюзі.