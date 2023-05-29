Шон Белл заметил, что россияне любят выдавать желаемое за действительное. Так что их заявлениям верить не стоит.

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Справка. Ракеты Storm Shadows – это крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности, разработанные British Aerospace и французской компанией. Они несут 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 300 километров и предназначены для поражения статических целей, которые очень укреплены и имеют высокую ценность.

Могли ли оккупанты сбить Storm Shadow

Военный аналитик Шон Белл считает, что заявлениям России верить не стоит. Это может быть частью информационной войны.

Они заявили, что сбили две ракеты Storm Shadow. Их очень тяжело отследить, но знаете, кто знает? Россияне заявили, что они также уничтожили два ракетных комплекса HIMARS, которые опять же очень трудно отследить. Это может быть частью информационной войны,

– сказал он.

При этом он отметил, что Россия очень чувствительна в этом вопросе, ведь Украина смогла сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". А оккупанты раньше заявляли, что это якобы невозможно.

Реальность такова, что мы на самом деле не знаем правды об этом, но главное, что мы знаем, заключается в том, что Запад поставляет разумное оружие Украине, дающее асимметричное преимущество,

– добавил Шон Белл.

Storm Shadow работает в Украине на 100%