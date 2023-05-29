Шон Белл зауважив, що росіяни люблять видавати бажане за дійсне. Тож їхнім заявам вірити не варто.
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Чи могли окупанти збити Storm Shadow
Військовий аналітик Шон Белл вважає, що заявам Росії вірити не варто. Це може бути частиною інформаційної війни.
Вони заявили, що збили дві ракети Storm Shadow. Їх дуже важко відстежити, але знаєте, хто знає? Росіяни заявили, що вони також знищили два ракетні комплекси HIMARS, які, знову ж таки, дуже важко відстежити. Це може бути частиною інформаційної війни,
– сказав він.
При цьому він зауважив, що Росія дуже чутлива в цьому питанні, адже Україна спромоглася збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал". А окупанти раніше заявляли, що це буцімто неможливо.
Реальність така, що ми насправді не знаємо правди про це, але головне, що ми знаємо, полягає в тому, що Захід постачає розумну зброю Україні, що дає асиметричну перевагу,
– додав Шон Белл.
Storm Shadow працює в Україні на 100%
- Декілька тижнів тому у Британії офіційно підтвердили, що передали ЗСУ Storm Shadow. 28 травня, глава МО Олексій Резніков констатував, що це озброєння блискуче виконує абсолютно усі завдання, що ставить перед собою Генштаб.
- Міністр розповів, що застосування далекобійних ракет Storm Shadow упродовж цих тижнів було на 100% ефективним – за допомогою цих крилатих ракет вдалось уразити усі заплановані ворожі цілі.