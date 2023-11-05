Враги заявили, что якобы пуск был успешным. Перед этим украинская разведка объясняла, что оккупанты неудачно испытали ракеты "Ярс" и "Булава", пишет 24 Канал.

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Что известно о запуске Кремлем "Булавы"

Российское минобороны заявило, что Кремль выпустил межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования "Булава". Оружие было запущено в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний нового атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр Третий".

Пуск с акватории Белого моря боевым полем Кура на полуострове Камчатка якобы был успешным.

Ракетная стрельба прошла в штатном режиме по подводному положению. Главные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район,

– заявили враги.

По их данным, после запуска Кремль будет принимать решение о принятии крейсера в состав военно-морского флота России.

Российские захватчики поспешили рассказать, что крейсер "Император Александр Третий":

является серийным кораблем, построенным на "Севмаше" по проекту "Борей-А";

оснащен 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием;

относится к 4 поколению;

входит в состав соединений подводных сил северного и тихоокеанского флотов.

Враждебное минобороны написало, что военно-морские силы врага имеют на вооружении 3 ракетных подводных крейсера проекта "Борей-А". Из них один завершает испытание, еще три – строят.

Россия показала запуск "Булавы": смотрите видео

Россия неудачно запускала ракеты

Кремль не впервые лязгает ядерным оружием и пугает им весь мир. В частности, наши разведчики писали, что у врага были неудачные пуски 25 октября и 1 ноября.

Разведка объяснила, что враги выпускали ракету "Ярс" из космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Ее запустили по цели на полигоне Кура в Камчатке. Перед этим, 25 октября, враги неудачно запускали ракету РСМ-56 "Булава".

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Кстати, наши разведчики объясняли, что враги пытаются усовершенствовать воздушный компонент стратегических ядерных сил. Так, они обрабатывают ежегодно 1 – 2 самолета в пределах частичной модернизации советских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95С.