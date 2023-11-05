Вороги заявили, що нібито пуск був успішним. Перед цим українська розвідка пояснювала, що окупанти невдало випробували ракети "Ярс" та "Булава", пише 24 Канал.

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Що відомо про запуск Кремлем "Булави"

Російське міноборони заявило, що Кремль випустив міжконтинентальну балістичну ракету морського базування "Булава". Зброю запустили в рамках завершального етапу програми державних випробувань нового атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Імператор Олександр Третій".

Пуск з акваторії Білого моря бойовим полем Кура на півострові Камчатка нібито був успішним.

Ракетна стрілянина пройшла у штатному режимі з підводного становища. Головні частини ракети у призначений час прибули до заданого району,

– заявили вороги.

За їхніми даними, після цього запуску Кремль ухвалюватиме рішення про прийняття крейсера до складу військово-морського флоту Росії.

Російські загарбники поспішили розповісти, що крейсер "Імператор Олександр Третій":

є серійним кораблем, який побудований на "Севмаші" за проєктом "Борей-А";

оснащений 16 балістичними ракетами "Булава" та сучасною торпедною зброєю;

відноситься до 4 покоління;

входить до складу з'єднань підводних сил північного та тихоокеанського флотів.

Вороже міноборони написало, що військово-морські сили ворога мають на озброєнні 3 ракетні підводні крейсери проєкту "Борей-А". З них один завершує випробування, ще три – будують.

Росія невдало запускала ракети

Кремль не вперше брязкає ядерною зброєю та лякає нею увесь світ. Зокрема, наші розвідники писали, що у ворога були невдалі пуски 25 жовтня та 1 листопада.

Розвідка пояснила, що вороги випускали ракету "Ярс" з космодрому "Плєсєцк" в Архангельській області. Її запустили по цілі на полігоні "Кура" в Камчатці. Перед цим, 25 жовтня, вороги невдало запускали ракету РСМ-56 "Булава".

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До речі, наші розвідники пояснювали, що вороги намагаються вдосконалити повітряний компонент стратегічних ядерних сил. Так, вони опрацьовують щороку 1 – 2 літаки в межах часткової модернізації радянських бомбардувальників Ту-160 та Ту-95С.