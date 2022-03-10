Россия заявила, что выходит из Совета Европы

Кремль отказался участвовать в работе Совета Европы. Государство-террорист объяснило это тем, что ЕС и НАТО "недружелюбны" к ней.

Запад, мол, "злоупотребляет" своим большинством в Комитете министров Совета Европы. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел.

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Террористы из Кремля жаловались, что НАТО и ЕС "разрушают" организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе. Государство, которое нарушило все международные нормы и напало на независимую страну, цинично рассказывает что-то о "правовом пространстве". Россия, мол, не намерена мириться с этими "подрывными действиями".

Россия не будет принимать участия в преобразовании натовцами старейшей европейской организации на очередную площадку для заклинаний о западном преимуществе и самолюбовании. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России,

– говорится в сообщении.

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