Захід, мовляв, "зловживає" своєю більшістю у Комітеті міністрів Ради Європи. Про це заявили у російському міністерстві закордонних справ.

До теми В ЄС анонсували нові санкції проти Росії: кого стосуватимуться нові обмеження

Терористи з Кремля побідкалися, що НАТО та ЄС "руйнують" організацію та загальний гуманітарно-правовий простір у Європі. Держава, яка порушила всі міжнародні норми й напала не незалежну країну, цинічно розповідає щось про "правовий простір". Росія, мовляв, не має наміру миритися з цими "підривними діями".

Росія не братиме участі у перетворенні натовцями найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу та самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії,

– мовиться у повідомленні.

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