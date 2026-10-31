После операции в Олешках: в России заговорили о новых гуманитарных миссиях
В России заявили, что договорились с Украиной о проведении регулярных гуманитарных миссий после операции по эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. При этом украинские власти пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.
Об этом сообщила российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Что заявили в России?
Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила о договоренности о регулярном проведении гуманитарных миссий между Украиной и Россией.
Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Олешках остаются крайне сложными. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг,
– написала Лантратова в российской социальной сети Max.
Она также отметила, что продолжает совместную работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем. В то же время на момент публикации украинская сторона не комментировала заявление о договоренности относительно регулярных миссий.
Накануне Дмитрий Лубинец выразил надежду, что гуманитарная миссия в Олешках станет лишь началом дальнейшей работы.
Этот опыт может стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы – механизма, в центре которого всегда будут люди, их безопасность и право на жизнь,
– подчеркнул украинский омбудсмен.
Напомним, гуманитарная операция в Олешках предусматривала эвакуацию гражданских лиц с временно оккупированной территории. Для ее проведения стороны согласовали режим тишины, а эвакуированных доставили на подконтрольную Украине территорию.