После операции в Олешках: в России заговорили о новых гуманитарных миссиях

В России заявили, что договорились с Украиной о проведении регулярных гуманитарных миссий после операции по эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. При этом украинские власти пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.

Об этом сообщила российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Что заявили в России?

Российский омбудсмен Яна Лантратова сообщила о договоренности о регулярном проведении гуманитарных миссий между Украиной и Россией.

Миссия завершилась. Но, к сожалению, условия жизни в Олешках остаются крайне сложными. Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг,

– написала Лантратова в российской социальной сети Max.

Она также отметила, что продолжает совместную работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем. В то же время на момент публикации украинская сторона не комментировала заявление о договоренности относительно регулярных миссий.

Накануне Дмитрий Лубинец выразил надежду, что гуманитарная миссия в Олешках станет лишь началом дальнейшей работы.

Этот опыт может стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы – механизма, в центре которого всегда будут люди, их безопасность и право на жизнь,

– подчеркнул украинский омбудсмен.

Напомним, гуманитарная операция в Олешках предусматривала эвакуацию гражданских лиц с временно оккупированной территории. Для ее проведения стороны согласовали режим тишины, а эвакуированных доставили на подконтрольную Украине территорию.