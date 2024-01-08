Россия заявила, что ракету якобы сбила их ПВО. Инцидент якобы произошел ориентировочно в 7:00 8 января.

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Россия заявила о сбитой ракете

Российские минобороны, атакуя Украину утром 8 января, решили заявить, что они предотвратили "попытку террористической атаки". Мол, их атаковала переоборудованная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200. Это оружие якобы ударило по объектам на территории России.

Россия заявила, что они "перехватили" ракету дежурными средствами ПВО. Враги традиционно обманывают, что якобы ракета была украинская, однако это может быть ложью врага.

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