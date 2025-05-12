Захват Котляровки на границе с Днепропетровщиной – фейк: в ОСУВ "Хортица" рассказали детали

Российская пропаганда в понедельник, 12 мая, заявила о захвате поселка Котляровка на границе с Днепропетровской областью. Однако, это оказалось фейком.

В ОСУВ "Хортица" рассказали, какая сейчас там ситуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какова ситуация в Котляровке

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что в Котляровке, расположенной вблизи границы Донецкой и Днепропетровской областей, сейчас продолжаются бои. Это поселок на Покровском направлении.

В DeepState отмечается, что вражеская армия заняла часть поселка 5 мая. С тех пор линия боестолкновения изменений не претерпевала.

Ситуация в Котляровке: смотрите на карте

Котляровка расположена в 3,5 километрах от линии фронта, а в начале февраля на этом направлении линия боевого столкновения была в 4,6 километрах.

К слову, по данным Генштаба, за сутки 11 мая на Покровском направлении было зафиксировано 70 боестолкновений. Кроме Котляровки, россияне вели штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Новоалександровка, Троицкое, Андреевка и Багатырь.