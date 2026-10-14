"Перемирие" лишь на словах: Россия цинично сообщила о новых ударах по энергетике

Российские военные заявили о нанесении ударов по объектам энергетики и связи в Киеве, Киевской и Харьковской областях. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабной атаке на энергетическую и критическую инфраструктуру и подчеркнул, что Россия продемонстрировала неуважение к заявлению Дональда Трампа об энергетическом перемирии.

По заявлению Минобороны России, для нанесения ударов было использовано высокоточное наземное вооружение и ударные беспилотники большой дальности.

Что заявили в России?

В Минобороны страны-агрессора отметили, что пораженные объекты якобы использовались для нужд оборонной промышленности и Вооруженных Сил Украины.

Среди целей в Киеве российское ведомство назвало центр обработки данных "АТМ Укрсиббанк", Дарницкую ТЭЦ-4 и Киевскую ТЭЦ-5. В Киевской области, по версии российской стороны, под удар попали Киевская ТЭЦ-6, Трипольская ТЭС и подстанция "Киевская". Кроме того, россияне заявили о поражении Харьковской ТЭЦ-5 и Змиевской ТЭС.

Что рассказал Зеленский о последствиях атаки?

Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи российские войска применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против энергетической и критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова.

По словам главы государства, удар был целенаправленным и пришелся именно на энергетическую инфраструктуру, которую Россия не должна была атаковать в рамках объявленного Дональдом Трампом энергетического перемирия.

Удар абсолютно сознательный и показательный по своим масштабам – такого демонстративного неуважения со стороны России к Америке еще не было,

– подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что Россия не воспринимает слова американского президента как достаточно сильный сигнал для прекращения атак.

По данным Зеленского, около 600 тысяч человек остались без электроэнергии. Кроме того, повреждения получили 26 элементов украинского электроэнергетического комплекса и четыре объекта нефтегазового комплекса.

Что известно об энергетическом перемирии?

11 октября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились немедленно прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В то же время Зеленский тогда отметил, что Киев не получал информации о такой договоренности, но готов поддержать перемирие, если Москва также согласится его соблюдать.

После заявления Трампа российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру продолжились. Зеленский призвал не игнорировать действия России и подчеркнул необходимость реальных шагов для прекращения ударов.

Напомним, что уже 12 октября Владимир Зеленский заявил, что Россия игнорирует энергетическое перемирие. Президент подчеркнул, что такие действия российской армии являются явным сигналом об отсутствии намерения соблюдать какие-либо договоренности.